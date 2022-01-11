Саратов, , 09:13 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 11 января зарегистрировано 135 259 случаев инфицирования коронавирусом, из них 176 — за прошедшие сутки. Выздоровели всего 124 235 пациентов, за минувший день выписали 376 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа заболевших за последние сутки пневмония диагностирована у 20 пациентов, с признаками ОРВИ — 155 человек, у одного пациента бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 1098 пациентов, на амбулаторном — 4941.

В Саратове за сутки выявили 63 случая заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте от 50 до 64 лет — 50 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, прежде чем пандемия отступит, человечеству придётся столкнуться ещё с несколькими вспышками COVID-19.

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