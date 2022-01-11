Оренбург, , 09:11 — REGNUM В Оренбурге горожанка отсудила компенсацию за поврежденный автомобиль из-за упавшего во дворе дома дерева. В качестве надлежащего ответчика по делу суд определил мэрию, сообщает пресс-служба Ленинского райсуда города.

В суде Pixabay.com

Иск о возмещении ущерба был подан к управляющей компании, ПАО «Т Плюс», ПАО «МРСК Волги», министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области и городской администрации. Горожанка просила взыскать в свою пользу стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 102 900 рублей, утрату товарной стоимости 16 500 рублей, а также судебные расходы.

Представители всех ответчиков возражали в удовлетворении исковых требований. Суд установил, что надлежащим ответчиком должен стать правообладатель земельного участка, на котором произошло происшествие. Между тем, согласно результатам экспертиз, установление принадлежности наземного контура ствольной части дерева к конкретному земельному участку невозможно. Выяснилось, что дерево не принадлежит ни одному из земельных участков с внесенными сведениями об описании местоположения границ, расположенных в непосредственной близости от исследуемого объекта.

Содержание объектов благоустройства, не принадлежащих на праве собственности, не находящихся во владении или пользовании физических и юридических лиц, организует администрация соответствующего округа Оренбурга за счет бюджета города. Суд сделал вывод, что с мэрии (как надлежащего ответчика) должен быть взыскан причиненный ущерб. Решение суда вступило в законную силу.