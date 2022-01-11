Джакарта, , 09:11 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило сообщения о двух индонезийских студентах, погибших в США и Канаде, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийские студенты-медики World Bank Photo Collection

«Было обращение со стороны соответствующих сторон и семьи. Индонезийские представители в Лос-Анджелесе и Торонто координировали свои действия с семьями погибших», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Оба студента приехали в США и Канаду из провинции Северный Сулавеси.

Причина смерти индонезийских студентов за границей выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что 114 из 414 пациентов со штаммом «Омикрон» выздоровели.

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