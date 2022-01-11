Джакарта, 11 января, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило сообщения о двух индонезийских студентах, погибших в США и Канаде, сообщает CNN Indonesia.

World Bank Photo Collection Индонезийские студенты-медики

«Было обращение со стороны соответствующих сторон и семьи. Индонезийские представители в Лос-Анджелесе и Торонто координировали свои действия с семьями погибших», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Оба студента приехали в США и Канаду из провинции Северный Сулавеси.

Причина смерти индонезийских студентов за границей выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что 114 из 414 пациентов со штаммом «Омикрон» выздоровели.