Уфа, , 09:12 — REGNUM В Башкирии могут запретить размещать пасеки на бывших кладбищах и скотомогильниках. Об этом 11 января сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Пчеловодство. Устьянский район Архангельской области © Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области

На первом заседании весенней сессии депутаты госсобрания региона намерены рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О пчеловодстве».

«Законопроектом уточняются требования при создании и размещении объектов пчеловодческой инфраструктуры. Предлагается запретить нахождение объектов пчеловодства там, где раньше были кладбища, скотомогильники либо размещались отходы производства и потребления, химические, токсичные, радиоактивные вещества. К использованию для нужд пчеловодства будут разрешены только земли сельхозназначения, участки для ведения личного подсобного хозяйства либо другие земли, если ведение пчеловодства допускается их режимом», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

В проекте закона предусмотрены и меры по предотвращению отравления пчел агрохимикатами и пестицидами. Так, ответственные за химическую обработку посевов должны будут сообщать населению близлежащих населенных пунктов в радиусе семи километров через средства массовой информации о предстоящих работах.

«Продукция пчеловодства обладает особой ценностью и используется в качестве сырья более чем в 50 отраслях промышленности, в первую очередь, в пищевой и фармацевтической. К тому же, пчелы являются важным звеном экосистемы. Они служат основными опылителями дикорастущих и культурных растений. Но в последнее время мы наблюдаем неблагоприятную тенденцию снижения численности пчел. Если в 1990 году в России насчитывалось 4,5 миллиона пчелиных семей, в 2019-м — только 3,1 миллиона. Летом 2019 года в 30 регионах, включая Башкортостан, наблюдалась массовая гибель пчел. Были подобные случаи и в последующие годы. Одной из основных причин эксперты называют отравление пестицидами. Предлагаемый законопроект призван сохранить численность пчел, высокое качество пчеловодческой продукции и обеспечить экологическое благополучие республики», — приводит пресс-служба слова Толкачева, который отметил, что в мировом масштабе проблема массовой гибели пчел ухудшается с каждым годом.

Он сообщил, что в некоторых странах Америки и Европы с развитым пчеловодством за последние годы погибло от 30% до 50% пчелосемей.

«Причины так называемого коллапса пчелиных семей в настоящее время изучаются, но ФАО ООН уже прогнозирует глобальное снижение урожайности важнейших продовольственных культур. Поэтому сохранение пчел — это не только вопрос развития пчеловодческой отрасли, но и один из факторов продовольственной безопасности», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что порядка 17 млн рублей выплат получили пасечники в Башкирии, пчелы которых погибли из-за химической обработки лесов против непарного шелкопряда.