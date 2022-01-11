Барнаул, 11 января, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Судебное заседание, назначенное на 11 января 2022 года, по иску Генеральной прокуратуры России, которая истребует из чужого незаконного владения акции единственного производителя природного сульфата натрия — ОАО «Кучуксульфат» снова отложили. Следующее заседание намечено на 25 января 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

ОАО «Кучуксульфат» ОАО «Кучуксульфат», логотип

По данным базы арбитража, в последние дни в дело поступили дополнительные документы, в том числе материалы по запросу из ГУ МВД, отзыв на иск от третьего лица — КГКУ «Фонд имущества Алтайского края», а также ходатайство самого ОАО «об ознакомлении с материалами дела». Помимо этого, один из ответчиков — Вера Коденцева обратилась с заявлением о встречном иске, но его детали пока не известны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своём иске к 11 физлицам и двум компаниям надзорное ведомство истребует акции предприятия из р. п Степное Озеро Благовещенского района Алтайского края, которое обеспечивает работой 1,2 из 6,3 тыс жителей населенного пункта.

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Напомним, ранее депутат Госдумы, лидер СРЗП Сергей Миронов обратился к Генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку законности приватизации госпредприятий в 1992 — 1996 годах.

На сегодня надзорное ведомство уже выиграло один иск по деприватизации — за акции «Башсоды», а по двум компаниям, включая «Кучуксульфат», слушания продолжаются. Также в арбитраже Пермского края не до конца разрешен спор об акциях Соликамского магниевого завода. Следующее заседание по делу намечено на 11 февраля 2022 года.

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