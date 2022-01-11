Улан-Удэ, , 09:06 — REGNUM В Бурятии с начала года зарегистрировано 70 пожаров, половина из которых произошли в жилом секторе. В результате погибли шесть человек, в том числе четверо — в новогоднюю ночь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пожар в Бурятии Главное управление МЧС по Бурятии

Ещё семь жителей получили травмы различной степени тяжести, четверо из которых были травмированы также в ночь на 1 января. Пожарные спасли из горящих домов 32 человека.

«Трое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения с травмами, полученными при пожаре в частном жилом доме в городе Кяхта, еще один мужчина получил ожоги лица при пожаре в частном жилом доме в селе Можайка Еравнинского района», — отметили в ведомстве.

Пожары чаще всего возникали из-за аварийного режима работы электрооборудования, нарушений при эксплуатации печей и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной смертельный пожар произошёл в ночь на 10 января в Улан-Удэ. При ликвидации возгорания в многоквартирном доме огнеборцы нашли тело мужчины 1957 года рождения.

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