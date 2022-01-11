Нур-Султан, , 09:14 — REGNUM Более 360 человек задержаны Пограничной службой Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по подозрению в причастности к беспорядкам. Об этом сообщает 11 января пресс-служба ведомства.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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В КНБ уточнили, что 366 человек задержаны за время контртеррористической операции. Сотрудники Пограничной службы задерживали их и самостоятельно, и в составе совместных с правоохранительными органами групп.

Шестеро подозреваемых ранены — они оказали сопротивление. При задержаниях изъято 30 единиц оружия, 245 боеприпасов, две единицы холодного оружия, а также радиостанции, бронежилеты, деньги, цифровые устройства.

Подразделения Пограничной службы находятся в постоянной боевой готовности, охрана границы усилена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане число людей, задержанных после массовых беспорядков, выросло до 10 тыс. человек.

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