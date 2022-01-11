Владивосток, , 09:06 — REGNUM Во Владивостоке утром 11 января сгорели склад и автомобиль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

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Сообщение о пожаре поступило в 09:05 на телефон пожарно-спасательной службы — горел склад на улице Снеговая.

На момент прибытия первых подразделений из помещения шел черный дым, вырывалось пламя. В результате пожара огнем уничтожен автомобиль и складское помещении общей площадью 50 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Всего в тушении огня было задействовано три единицы пожарной техники и 14 человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на территории банного комплекса в Екатеринбурге потушили. Открытое горение ликвидировано.