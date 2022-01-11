Черкесск, 11 января, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии 2022 год станет Годом людей с ограниченными возможностями здоровья. Такое решение принял глава республики Рашид Темрезов. В течение всего года в регионе будет оказано особое внимание людям, требующим помощи государства для поддержки их жизнедеятельности и реабилитации здоровья.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Инвалид

«2022 год я объявляю Годом людей с ограниченными возможностями здоровья, которые на самом деле являются людьми с безграничными возможностями. Уже совсем скоро мы приступим к реализации дополнительных мероприятий, направленных на лечение, реабилитацию, социализацию людей с особенностями здоровья», — написал Темрезов на своей странице в соцсети Instagram.

В рамках объявленного года в регионе будет реализована программа мероприятий, направленных на создание полноценных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, включающая оказание им дополнительной медицинской помощи и вовлечение их в активную общественную жизнь.

Напомним, 2021 год в Карачаево-Черкесии проходил под знаком Года медицины.

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