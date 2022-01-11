Нур-Султан, , 09:03 — REGNUM Беспорядки в Казахстане нанесли бизнесу ущерб в размере $217 млн, таковы обновлённые 11 января данные национальной палаты предпринимателей страны «Атамекен».

Алма-Ата (сс) selyutinm

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К утру 10 января ущерб оценивался в $215 млн, 8 января — примерно в $202 млн.

«По состоянию на 9.00 (6.00 мск) 11 января общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 95,3 миллиарда тенге», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на город Алма-Ату приходится 93,8 млрд тенге ущерба. Всего в девяти регионах страны выявили 1528 пострадавших субъектов бизнеса и 1709 объектов, из них в Алма-Ате — 1408 и 1578 соответственно. Пострадали в основном субъекты торговли — 1448. В общепите таковых 32, в финансовом секторе — 37, в логистике — девять, в СМИ — два.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Казахстане, начавшиеся в первые дни января, превратились с беспорядки и погромы, нападения на госучреждения. В стране объявлена контртеррористическая операция. По данным президентской пресс-службы, ущерб для страны может доходить до $2−3 млрд.

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