Екатеринбург, , 09:00 — REGNUM В Екатеринбурге выясняют обстоятельства гибели двоих иностранцев. Их тела нашли в гараже, сообщил журналистам старший помощник свердловского управления СКР Александр Шульга:

Гаражи



Установлено, что они занимались ремонтом автомобиля и при этом использовали лакокрасочные материалы, а для отопления — .тепловую пушку. Дверь в гараж была закрыта.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что граждане 1994 и 1995 года рождения прибыли в Россию в декабре для трудоустройства. Гаражный бокс они арендовали для проведения ремонта автомобилей, но официально не были трудоустроены.