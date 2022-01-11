Москва, , 08:59 — REGNUM В Москве в 2021 году специалисты общегородского контакт-центра (ОКЦ) приняли от москвичей свыше 57 миллионов звонков. Это на 2 миллиона больше, чем в 2020 году, сообщается на портале мэра столицы.

Телефон «Горячей линии» 38.mchs.gov.ru

Москвичи получили консультации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), получения госуслуг, работы органов власти и другим темам. Для граждан и юридических лиц в ОКЦ открыто свыше 70 горячих линий. Все они работают в круглосуточном режиме, без выходных.

Больше всего телефонных звонков за год поступило на единую справочную службу правительства Москвы. Её операторы приняли более 9 миллионов обращений горожан, еще 3,3 миллиона звонков принял робот.

ИА REGNUM ранее сообщало ИА REGNUM, в праздничные каникулы на Новый год в Москве продолжили работать все горячие линии.

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