Якутск, , 09:03 — REGNUM Количество районов Якутии, где привились от коронавируса более 90% жителей, достигло шести. Лидирует Нижнеколымский район, где привилось 99,7% населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 января в оперативном штабе республики.

Вакцинация Mos.ru

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Всего прививку первым компонентом сделали 73,98% взрослых жителей Якутии, в столице региона этот показатель составляет 76,86%.

Более 90% населения вакцинировано в Нижнеколымском, Аллаиховском, Среднеколымском, Момском и Верхнеколымском районах, более 80% — в Усть-Янском, Оленёкском, Ленском и Абыйском. В большинстве районов республики использовано более 80% запасов вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, количество заболевающих COVID-19 в Якутии растёт, констатировал 10 января глава республики Айсен Николаев. Он признался, что рост количества случаев коронавируса в начале первой в 2022 году рабочей недели вызывает опасения. Оперативные штабы муниципалитетов республики получили поручения предпринять меры для того, чтобы не допустить подъём уровня заболеваемости коронавирусом.