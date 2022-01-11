* запрещённая в России организация

Лондон, 11 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Международная организация Amnesty International призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «немедленно и безоговорочно освободить» Файзуллу Джалала, профессора Кабульского университета.

Флаг Афганистана

В заявлении, опубликованном на сайте Amnesty International, активистка движения Самира Хамиди указала, что Джалал был «арестован за осуществление своего права на свободу выражения мнений», передаёт BBC.

Профессор университета ранее выступил с критикой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в теледебатах.

Пресс-секретарь правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве основания для ареста Файзуллы Джалала сослался на приписываемый ему аккаунт в Твиттере, заявив, что он «подстрекает народ против режима и играет на чувстве достоинства народа».

Хотя семья Файзуллы Джалала подтвердила, что аккаунт в Твиттере, якобы принадлежащий ему, был поддельным, профессор университета остается под стражей.

«Этот арест является очередной попыткой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подавить оппозицию. Правители Афганистана (талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) с тех пор, как они взяли под свой контроль страну, запугивают и преследуют критиков, и главными жертвами этих мер стали правозащитники, женщины-активистки, журналисты и ученые», — отмечено в заявлении Amnesty International.

«Файзулла Джалал, известный интеллектуал с многолетним опытом работы в Афганистане, просто сославшись на неспособность «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) справиться с гуманитарной катастрофой, с которой сейчас столкнулся Афганистан, во время теледебатов воспользовался своим правом на свободу выражения мнений. Но вместо того, чтобы уважать его взгляды и комментировать их, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали его по обвинению в подстрекательстве людей в поддельном аккаунте в Твиттере», — добавили в организации.

Через два дня после ареста профессора университета большое количество пользователей социальных сетей, в том числе деятели искусств и политики, также потребовали его освобождения.

Хоссейна Джалал написала в Твиттере, что аккаунт, приписываемый ее отцу, был «фальшивым».

В Кабуле на акцию протеста против задержания профессора вышли женщины и требовали его освобождения.