Барнаул, , 08:57 — REGNUM Во всех муниципалитетах Алтайского края третья учебная четверть началась в очном режиме. Как сообщает сегодня, 11 января, пресс-служба правительства региона, полностью закрытых общеобразовательных организаций в крае нет, частично на карантине находятся 644 человека.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Школьники региона приступили к обучению с новыми силами, готовы получать новые знания. Для поддержания санитарной обстановки и безопасности здоровья обучающихся, учителей и всех работников школ важно проводить дезинфекционные мероприятия по профилактике коронавируса. В образовательных учреждениях также будут соблюдаться санитарные меры, предписанные Роспотребнадзором, такие как термометрия, обработка, разобщение классов и другие», — пояснила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Наталья Полосина.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной.

По состоянию на 10 января, детей, зараженных коронавирусом, с начала нового учебного года стало на 33 больше (всего 5930).

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