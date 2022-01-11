Кызыл, , 08:55 — REGNUM В Туве нашли подростков, повредивших стелу «Я люблю Кызыл». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, 2 января в соцсетях появилась видеозапись, сделанная самими подростками.

Подростки повредили стелу в Кызыле Цитата из видео @chp_kyzyl

В ролике видно, как двое подростков ударами рук и ног пытаются повредить стелу, установленную в молодёжном сквере города. В ходе проверки выяснилось, что героям 12 и 15 лет, проживают они в Кызыле и посёлке Каа-Хем. Подростки к настоящему времени уже признались в содеянном.

В связи с возрастом нарушителей в возбуждении уголовного дела за «умышленное повреждение чужого имущества» было отказано. Тем не менее, постановлением суда их поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, старшего на 30 суток, младшего — на 15.

Против законных представителей подростков составлены административные материалы по за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.