Москва, , 08:56 — REGNUM Решение покинуть Россию после заявления юристов компании «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета» принял публицист Виктор Шендерович (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Он написал об этом на своей странице в Facebook.

Ценное признание Виктора Шендеровича Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению <…> Пригожина, я, пожалуй, воздержусь. <…> И я принял решение переждать снаружи», — написал он (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) своем сообщении.

Также публицист (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) добавил, что он намерен «исполнять функцию иностранного агента снаружи от родины».

Отметим, в конце декабря компания «Конкорд» заявила о передаче в полицию заявления о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета» в отношении Виктора Шендеровича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за несоответствующие действительности высказывания о Пригожине в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы»

Кроме того, до этого Приморский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о взыскании с радиостанции «Эхо Москвы» 1 млн рублей, а с писателя Виктора Шендеровича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) — 100 тыс. рублей по иску предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести и достоинства.