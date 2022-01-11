Москва, 24 октября, 2006, 17:29 — ИА Регнум. Главный тренер самарских " Крыльев Советов " Гаджи Гаджиев в интервью радиостанции "Маяк" прокомментировал появившуюся информацию о том, что его преемником на посту наставника команды будет Сергей Оборин . На вопрос, не связано ли с этим его отсутствие на матче в Томске, Гаджиев ответил: "Если он со следующего сезона становится тренером, то почему же я не должен ехать на очередную игру? Я же с ребятами работаю, с командой. Поэтому как же я команду могу бросить, даже если ведутся за спиной такие некорректные переговоры. Я думаю, что такие переговоры все-таки ведутся. Барановский (президент клуба) эту информацию опровергает. А у меня есть точная информация о том, что переговоры велись. Например, с Долматовым и с Обориным. Вел эти переговоры непосредственно Шамханов (спортивный директор). Именно с его подачи все это и делается. Для меня эта ситуация довольно ясна. Для работы, для команды, для нормальной жизнедеятельности - ситуация сложная. А в плане моего понимания - здесь все элементарно. Мой контракт был подписан по системе "2+1". Один год я уже практически отработал".