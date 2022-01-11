Оренбург, , 08:52 — REGNUM В планах Ракетных войск стратегического назначения России в 2022 году провести десять запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Испытательными полигонами площадки станут Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области и космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает tvzvezda.ru.

Пуск ракеты Mil.ru

По данным Минобороны РФ, в 2022 году на боевое дежурство РВСН поступит более 20 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

За последнюю пятилетку ракетчики осуществили 25 пусков МБР. Они необходимы для подтверждения характеристик ракет, которые находятся на дежурстве. Кроме того, в рамках создания новых комплексов и боевого оснащения проводятся испытательные пуски.