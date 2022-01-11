Барнаул, , 08:52 — REGNUM За 12 месяцев 2021 года в Барнауле с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, зарегистрировано 59 ДТП, в которых 9 человек погибли и 87 травмированы. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс центр городской мэрии. Отмечается при этом, что за данное состояние задержан 2121 водитель.

Водитель

Что касается прошедших новогодних праздников, то за первые 10 дней нового года сотрудники Госавтоинспекции Барнаула задержали 58 нетрезвых водителей.

По вине таких водителей в двух ДТП травмировались два человека. На 10 водителей были оформлены документы по ст. 264 УК РФ — за управление автомобилем в состоянии опьянения, ранее подвергнутых административному наказанию за аналогичное нарушение.

В период с 1 по 9 января 2022 года на дорогах города Барнаула произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 21 человек получил травмы, в том числе четверо несовершеннолетних. Большая часть дорожных аварий была связана со столкновением транспорта и наездами на пешеходов.

Как сообщало ИА REGNUM, экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей могут поступить в ГИБДД в 2022 году.

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