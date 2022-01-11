Сеул, , 08:52 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 января составил $13,9 млрд, что на 24,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Экспорт Китая Zhikharev.weebly.com

По их словам, среднедневной показатель также увеличился на 14,8%.

Экспорт полупроводников из Южной Кореи вырос на 23,3%, нефтепродуктов — на 135,3%, легковых автомобилей — на 26,2%, однако экспорт устройств беспроводной связи, напротив, сократился на 51%.

Отмечается, что экспорт в Китай увеличился на 22,6%, в США — на 35,1%, во Вьетнам — на 17,3%, в ЕС — на 3,8%.

Импорт товаров в Южную Корею за аналогичный период времени вырос на 57,1%, до $18,9 млрд.

Импорт газа в страну вырос на 392%, нефти — на 79,9%, полупроводников — на 28,4%, нефтепродуктов — на 149,8%.

Дефицит торгового баланса составил $4,95 млрд.