Нур-Султан, , 08:48 — REGNUM Контингент миротворческих сил стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начнут выводить из Казахстана через два дня и этот процесс займет не более десяти дней. Об этом 10 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления перед депутатами парламента республики.

Касым-Жомарт Токаев Emails.vlast.kz

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«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Уральский федеральный университет продлит студентам, находящимся в Казахстане, сроки сдачи сессии.