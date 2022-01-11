Москва, , 08:46 — REGNUM В Москве в 2022—2024 годах планируется построить и ввести в эксплуатацию около 60 километров линий метрополитена, сообщается на портале мэра столицы.

Строительство метро Mos.ru

Флагманский проект столичного метростроения — это строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Длина БКЛ составит более 70 км, на ней расположится 31 станция метро. Сейчас на БКЛ открыты уже 22 станции.

Также в Москве началось строительство Бирюлевской линии метро. После завершения строительства БКЛ и Бирюлевской линии пассажиры смогут с удобством добираться на юг столицы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в начале декабря 201 года в Москве открылись десять новых станций метрополитена.

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