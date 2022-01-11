Ставрополь, , 08:45 — REGNUM В Ставропольском крае могут больше не прибегать к такой мере ограничения в период пандемии коронавируса, как система пропуска граждан в места массового пребывания людей по QR-кодам. Отказаться от этой меры позволяет улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава края Владимир Владимиров поручил рассмотреть вопрос об этом и подготовить предложения специалистов. Об этом губернатор Ставрополья сообщил 10 января по итогам очередного заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

«Поручил краевому Минздраву подготовить предложения о целесообразности дальнейшего использования системы QR-кодов. Напомню, что ее действие на территории края приостановлено до 20 января 2022 года», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.⠀Он отметил, что в крае существенно снизилась заболеваемость, нет уже такой большой необходимости в госпитализации пациентов, снизилась в четыре раза смертность от COVID-19.

Напомним, ранее в Ставропольском крае был введен запрет на посещение мест массового пребывания граждан без прививочных сертификатов. Однако перед новогодними праздниками губернатор Владимир Владимиров отменил его по просьбе, как он объяснил, представителей бизнес-сообщества и пообещал вернуться к вопросу его повторного введения после Нового года.

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