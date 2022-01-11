Денвер, США, , 08:45 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» (сс) Sergei ~ 5of7

В составе «Колорадо» дубль оформил нападающий Николя Обе-Кюбель. Ещё по шайбе забросили Девон Тэйвз и Назем Кадри.

В составе «Сиэтла» точными бросками отметились форварды Маркус Юханссон, Джаред Макканн и Колин Блэквелл.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 46 очков. «Сиэтл» идёт на 15-м месте в Западной конференции с 24 очками.

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