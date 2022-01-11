Джакарта, 11 января 2022, 08:43 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что 114 из 414 пациентов со штаммом «Омикрон» выздоровели, сообщает CNN Indonesia.
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По его словам, передача штамма «Омикрон» происходит быстро, но заболевание протекает относительно легко.
Жителей Индонезии призвали не паниковать перед лицом новых волн пандемии.
«Мы столкнемся с волной, не паникуйте, мы хорошо подготовились», — заявил министр здравоохранения Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия вместе со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), поддерживает реализацию пяти согласованных пунктов по Мьянме.
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