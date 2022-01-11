Вашингтон, 11 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. «Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:3.

Lisa Gansky Бостон Брюинз

В составе «Бостона» по дублю оформили нападающие Давид Пастрняк и Брэд Маршан. Ещё по шайбе забросили Мэтт Грызлик, Крэйг Смит и Эрик Хаула.

В составе «Вашингтона» отличились форварды Конор Шири и Ти Джей Оши. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали на свой счёт по одной результативной передаче.

На сегодняшний день «Бостон» занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 40 очков. «Вашингтон» идёт на пятом месте в Восточной конференции с 49 очками.

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