Кабул, 11 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Президент Таджикистана на онлайн-заседании ОДКБ предложил создать пояс безопасности вокруг Афганистана, учитывая ситуацию в сфере безопасности в Афганистане.

Афганистан

Как сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним», президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе онлайн-заседания Организации Договора о коллективной безопасности выразил обеспокоенность ситуацией в области безопасности в Афганистане и предложил создать пояс безопасности вокруг этой страны.

Он добавил, что вокруг Афганистана должен быть создан пояс безопасности, чтобы предотвратить распространение подобной ситуации на другие страны.

«Ситуация на афгано-таджикской границе по-прежнему сложная, в то время как угрозы из Афганистана растут», — заявил в начале текущей недели секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулла Мохаммадзаде на заседании региональной конференции по вопросам безопасности в Дели.

Мохаммадзаде заявил, что после прихода к власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) адаптировались к военно-политическому и геополитическому климату в мире и изменили ситуацию в сфере международной и региональной безопасности.

«Наша страна граничит с Афганистаном и находится на переднем крае противодействия распространению терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и других видов трансграничной преступности в регионе», — сказал он, объясняя свою озабоченность ситуацией в Афганистане.

В то же время, Рухулла Омар, член комиссии по культуре Министерства информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что Таджикистан является добрым соседом Афганистана и что ими предпринимаются усилия для дипломатического урегулирования напряженности между Афганистаном и Таджикистаном.