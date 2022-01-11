Благовещенск, , 08:51 — REGNUM В министерстве образования и науки Амурской области считают, что некоторые студенты, невакцинированные от COVID-19, могут не закончить образование из-за специфики получаемой профессии. Причину, по которой молодые люди останутся без диплома, назвали особыми обстоятельствами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 января в ведомстве, курирующем вопросы образования.

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Там напомнили, что дистанционное обучение для непривитых от коронавируса студентов действует с 1 декабря по распоряжению губернатора региона. В минобразования также подчеркнули, что оставляют за студентом право не вакцинироваться и заниматься по индивидуальному плану.

«Однако есть профессии, по которым учиться удаленно невозможно, так же, как и сдавать сессии с элементами демонстрационного экзамена и проходить производственные практики, от чего и зависит получение диплома. На мой взгляд, это справедливо, ведь никто не захочет пойти лечиться, например, у стоматолога, который учился дистанционно, так же сдавал экзамены и при этом имеет диплом. Скорее всего, нет. Ещё раз подчеркну, принимаемые профилактические и противоэпидемические меры вызваны особыми обстоятельствами и направлены исключительно во благо сохранения здоровья каждого гражданина», — отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты Благовещенского колледжа строительства и ЖКХ жалуются, что тех, кто не привит от COVID-19, не допускают к сессии. Речь идёт даже о том, что невакцинированные могут остаться без диплома.