Чебоксары, 11 января, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершили расследование уголовного дела по факту нападения с ножом на водителя маршрутки. Подозреваемую в совершении преступления могут отправить лечиться в психический стационар, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь на ноже

Под уголовное преследование попала 28-летняя чебоксарка. По данным следствия, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения 12 октября 2021 года в 07:30.

Управлением установлено, что женщина ехала на переднем пассажирском месте в маршрутке в Чебоксарах и ударила ножом в шею ранее незнакомого 23-летнего водителя. Пострадавший остановил маршрутный автобус и оказал сопротивление, после чего был госпитализирован в больницу. Врачам удалось его спасти.

Правоохранители ссылаются на судебно-психиатрическую экспертизу, согласно которой у фигурантки уголовного дела выявлено психическое заболевание, и она нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство из хулиганских побуждений»). Материалы переданы в Ленинский районный суд Чебоксар для решения вопроса о применении принудительных медицинских мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года был осуждён житель Чувашии, который напал с ножом на директора управляющей компании. Правоохранители отмечали, что злоумышленник был недоволен тем, что его игнорируют.

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