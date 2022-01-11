Екатеринбург, , 08:39 — REGNUM Уральский федеральный университет продлит студентам, находящимся в Казахстане, сроки сдачи сессии. Об этом сообщили журналистам в образовательном учреждении.

Главный корпус УрФУ

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Сроки продления будут определяться исходя из работы интернета в Казахстане и из восстановления авиасообщения с Россией. Уже известно, что из 667 студентов, уехавших в Казахстан на новогодние праздники, 120 вернулись в Екатеринбург. Они сдают ПЦР-тесты по поводу коронавирусной инфекции и пока соблюдают изоляцию.

Всего в УрФУ обучаются примерно 1300 студентов из Казахстана. Как сообщало ИА REGNUM, сроки сдачи сессии тем, кто пока не приехал на учёбу, продлили и некоторые другие вузы.