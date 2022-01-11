Москва, , 08:38 — REGNUM В России рост цен на продукты может привести к необходимости введения продуктовых карточек, заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Тележка с продуктами Дарья Драй © ИА REGNUM

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — цитирует его РИА Новости.

Он также уточнил, что такие же практики уже применяются в Соединённых Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию рекрутингового агентства superjob.ru, больше всего жителей России нервирует повышение цен на продукты питания (50%), увеличение стоимости бензина (17%) и рост тарифов ЖКХ (11%).

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