Москва, 11 января 2022, 08:38 — REGNUM В России рост цен на продукты может привести к необходимости введения продуктовых карточек, заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
Он также уточнил, что такие же практики уже применяются в Соединённых Штатах.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию рекрутингового агентства superjob.ru, больше всего жителей России нервирует повышение цен на продукты питания (50%), увеличение стоимости бензина (17%) и рост тарифов ЖКХ (11%).
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