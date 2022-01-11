Ростов-на-Дону, , 08:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидается сильный гололёд. Об ухудшении погоды предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Гололёд

Синоптики прогнозируют гололёд в период с 11 по 13 января в ночные и утренние часы. На дорогах ожидается гололедица.

Спасатели просят водителей соблюдать скоростной режим и оставлять автомобили только на парковках. Пешеходам следует быть предельно внимательными и осторожными. Пересекать проезжую часть необходимо строго по пешеходным переходам.