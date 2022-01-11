Горно-Алтайск, , 08:37 — REGNUM В Республике Алтай заболеваемость COVID-19 за минувшую неделю снизилась на 13%, выявлено 140 случаев заражения. При этом первое место по числу заболевших несколько недель удерживает Майминский район, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Заснеженный Горно-Алтайск Наталья Сладкова

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При этом в Кош-Агачском районе за последнюю неделю не зарегистрировано ни одного нового носителя коронавируса. Однако говорить об улучшении ситуации пока рано, считает глава региона Олег Хорохордин.

«Специалисты не исключают, что после праздников заболеваемость вновь может начать расти в связи с распространением штамма «омикрон». Вакцинация все еще остается наиболее действенным способом избежать тяжелого течения заболевания», — отметил он.