Барнаул, 11 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Поставки угля в Алтайский край с территории Казахстана продолжаются в штатном режиме. Об этом 11 января сообщает пресс-служба краевого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«С начала января с угольного месторождения Каражира для нужд теплоснабжающего предприятия Локтевского района отгружено 700 тонн угля. В настоящее время в пути находится еще 25 вагонов объемом 1400 тонн угля, из которых 350 тонн предназначено для реализации населению», — сказано в официальном сообщении.

Отмечается также, что на сегодняшний день в крае общий объем угля, предназначенный для реализации населению, составляет почти 42 тысячи тонн. Уголь имеется на складах и железнодорожных станциях во всех муниципальных образованиях региона, включая территорию Локтевского района, где в наличии на угольных площадках 800 тонн для населения.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно списку поручений президента России Владимира Путина, российскому правительству совместно с региональным надлежит «принять исчерпывающие меры в целях бесперебойного обеспечения углем производителей тепловой энергии и населения в зимний период 2022 года, в том числе — обеспечить населенные пункты точками реализации угля населению по доступным ценам». Именно с доступностью цен на Алтае существуют большие проблемы.

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