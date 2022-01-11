Курильск, Сахалинская область, , 08:31 — REGNUM Дислоцированные на Курильских островах воинские части армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) в 2021 году получили на вооружение партию современных модернизированных танков Т-80БВ. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Танк Т-80БВМ Минобороны России

Танки семейства Т-80 оснащены единой газотурбинной силовой установкой, разгоняющей тяжёлую машину до скорости более 70 км/ч. Названный «летающим» модернизированный танк отлично проявил себя в экстремальных арктических условиях и хорошо приспособлен к суровым зимам островного региона.

пресс-служба ВВО «Помимо этого, за счёт установленного современного оборудования, в том числе многоканальных прицелов наводчика, стабилизаторов вооружения, приборов наблюдения, радиостанций, а также модульной динамической защиты, значительно повышается эффективность применения танковых подразделений при решении учебно-боевых задач».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Сухопутные войска ВС России получат более 400 единиц современной бронетанковой техники.

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