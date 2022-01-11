Курильск, Сахалинская область, 11 января 2022, 08:31 — REGNUM Дислоцированные на Курильских островах воинские части армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) в 2021 году получили на вооружение партию современных модернизированных танков Т-80БВ. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.
Танки семейства Т-80 оснащены единой газотурбинной силовой установкой, разгоняющей тяжёлую машину до скорости более 70 км/ч. Названный «летающим» модернизированный танк отлично проявил себя в экстремальных арктических условиях и хорошо приспособлен к суровым зимам островного региона.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Сухопутные войска ВС России получат более 400 единиц современной бронетанковой техники.
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