Курильск, Сахалинская область, 11 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Дислоцированные на Курильских островах воинские части армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) в 2021 году получили на вооружение партию современных модернизированных танков Т-80БВ. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Танк Т-80БВМ

Танки семейства Т-80 оснащены единой газотурбинной силовой установкой, разгоняющей тяжёлую машину до скорости более 70 км/ч. Названный «летающим» модернизированный танк отлично проявил себя в экстремальных арктических условиях и хорошо приспособлен к суровым зимам островного региона.

пресс-служба ВВО «Помимо этого, за счёт установленного современного оборудования, в том числе многоканальных прицелов наводчика, стабилизаторов вооружения, приборов наблюдения, радиостанций, а также модульной динамической защиты, значительно повышается эффективность применения танковых подразделений при решении учебно-боевых задач».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Сухопутные войска ВС России получат более 400 единиц современной бронетанковой техники.