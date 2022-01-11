Мытищи, Московская область, , 08:31 — REGNUM Челябинский «Трактор» одержал победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

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В составе «Трактора» шайбы забросили Алексей Бывальцев, Егор Фатеев, Сергей Телегин и Максим Шабанов. У «Куньлуня» отличились Брэндон Ип и Джейк Челиос.

На сегодняшний день «Трактор» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 73 очка. «Куньлунь» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 25 очками.

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