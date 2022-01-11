Багаевский район, Ростовская область, 11 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Ростовской области на хуторе Красный женщина погибла в результате ночного пожара в жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Возгорание на улице Зелёной произошло в 1:25 мск 10 января. Огнём пройдена площадь 15 кв. метров. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора.

На месте происшествия погибла женщина. Она отравилась продуктами горения.