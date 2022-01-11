Москва, , 08:29 — REGNUM Торги по нефти 10 января завершились снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,89%, до $80,98, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Снижение котировок рассматривается как технический откат от максимума прошлой недели $82,96. С 20 декабря цена подорожала на 19,7%, поэтому чем больше рост, тем выше вероятность глубоких и продолжительных коррекций.

В центре внимания трейдеров находятся данные по потребительской инфляции США (в среду), которые могут оказать влияние на ожидания по монетарной политике ФРС (перспективы повышения ставки в марте).

В некоторых районах китайского города Тяньцзиня местные власти ввели полный локдаун из-за вспышек заражения коронавирусом.

Участников рынка волнует локдаун в Китае, связанный с распространением нового штамма «Омикрон», который окажет влияние на экономические показатели I квартала и спрос на нефть.

Сегодня, 11 января, на торгах в Азии нефть Brent стоит $81,18 за баррель. Коррекция по нефти может затянуться до 13 января. Поддержкой выступает уровень $79,85.

Если покупатели не смогут его защитить в ближайшие дни, то падение ускорится до $77,90. Для покупателей цель остается на уровне $83,50.

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