Мурманск, , 08:31 — REGNUM В компании «Норд Стар», которая в открытых источниках фигурирует как оператор морского порта «Витино» в Мурманской области, в декабре 2021 года сменился собственник. Вместо АО «БТА Банк» (Казахстан) новым владельцем стал Владимир Голубев — президент «Российской кинологической федерации», владелец ряда компаний, в том числе в медицинской сфере. Смена собственника в ЕГРЮЛ зафиксирована 16 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

В порту

ООО «Норд Стар» в сообщениях Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в 2020 году фигурировало как инвестор, который намерен провести техническое перевооружение морского порта Витино и нефтебазы в Мурманской области, а также как один из пяти первых резидентов Арктической зоны России.

Компания была учреждена в апреле 2020 года, основной вид деятельности — транспортная обработка грузов. Уставный капитал — 395 328 172,68 рубля. С 30 декабря 2021 года директором является Дмитрий Сафонов, который ранее был руководителем ООО «Арктическая компания «Порт Витино», ликвидированного в 2017 году.