Красноярск, , 08:26 — REGNUM Медики Красноярского края получили рекомендации из федерального центра не уменьшать коечный фонд ковидных госпиталей. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 января в региональном оперативном штабе.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

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По оценкам оперштаба, ситуация с коронавирусом в крае в настоящее время стабилизировалась. Ежедневно в регионе выявляют более 200 носителей коронавируса. Но, несмотря на это, количество коек в ковид-госпиталях решено оставить на прежнем уровне: «Ожидается, что в ближайшие несколько недель заболеваемость вновь может вырасти».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 января в Красноярском крае выявлено 175 844 носителя коронавируса, выздоровели 160 890 человек, скончались 8952 носителя коронавируса.

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