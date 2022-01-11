Махачкала, , 08:26 — REGNUM В одном из частных домов города Хасавюрта обнаружены две женщины без признаков жизни. Предполагается, что их смерть наступила в результате отравления угарным газом. По данному факту организована доследственная проверка Следственного комитета, сообщили 11 января в пресс-службе ведомства.

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«9 января 2022 года в частном жилом доме, расположенном в городе Хасавюрте, обнаружены тела проживавших в нем 90-летней и 64-летней женщин. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом»,— говорится в сообщении СК по региону. В настоящее время следователи назначили необходимые экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее сообщалось, что 8 января в Дагестане из-за газа пострадала семья из троих человек. В частном доме поселка Имунный Тарумовского района произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого получили ожоги двое детей и их мать. Пострадавших доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале.

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