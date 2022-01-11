Анучино, , 08:34 — REGNUM Прокурор Анучинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

За решеткой Zakonrf.info

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По версии следствия в октябре 2005 года обвиняемый в ходе конфликта с отцом нанес ему несколько ударов по голове. На следующий день мужчину обнаружили в квартире без признаков жизни. Экспертиза установила, что в результате нанесенных ударов потерпевшему была причинена черепно-мозговая травма, которая стала причиной наступления смерти.

В связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, производство по делу было приостановлено. После принятого комплекса мер прокурорского реагирования и грамотной координации прокурором работы полиции расследование уголовного дела было возобновлено и преступление раскрыто.

Уголовное дело будет направлено в Анучинский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье раскрыли преступление 16-летней давности — прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Артёма, которых обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенное группой лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление.