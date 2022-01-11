Манчестер, Великобритания, 11 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Манчестер Юнайтед»

Единственный гол в матче забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей на восьмой минуте.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет с «Миддлсбро».

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