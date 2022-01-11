Сеул, 11 января 2022, 08:24 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 11 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 17 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил и специального подразделения при министерстве.
Известно, что 15 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1646.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 3461.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3097 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 670 483.
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