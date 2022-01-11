Самара, 11 января, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Схему пяти трамвайных маршрутов изменили в связи с началом строительных работ станции метро «Театральная» в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Данный вопрос рассматривался на оперативном совещании в областном правительстве.

«В связи с началом строительных работ станции метро «Театральная» с 10 января 2022 года до 31 декабря 2024 года изменена схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 15, 20, 20к, 22. В том числе, приостановлено движение трамваев по ул. Галактионовская на участке от ул. Полевая до ул. Красноармейская, которые теперь двигаются по ул. Арцыбушевская», — сообщает пресс-служба.

Глава региона Дмитрий Азаров сообщил, что необходимо скорректировать схему движения общественного транспорта и при необходимости принять дополнительные меры, чтобы снизить неудобства жителей.

Сообщается, что 10 января начались работы на объекте. В настоящее время рабочие ведут ограждение площадки.

По словам главы Самары Елены Лапушкиной, изменилось только движение трамваев, при этом автобусы ходят без изменений.

«Дополнительно мы добавили на маршрут еще два автобуса», — приводит пресс-служба ее слова.

Азаров поручил оценить, достаточно ли двух автобусов, чтобы компенсировать неудобства граждан.

«Транспорта должно быть достаточно. Прошу оперативно информацию собрать и при необходимости внести коррективы», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре из-за строительства новой станции метрополитена с 10 января 2022 года до 31 декабря 2024 года по улице Галактионовской в границах улиц Вилоновской и Красноармейской будет временно ограничено движение транспорта.