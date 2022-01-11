Добрянский район, Пермский край, 11 января, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Пермском крае расследуют тяжелый несчастный случай, который произошел с сотрудником санатория. Об этом сообщает Госинспекция труда в регионе.

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Причиной несчастного случая с электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования названо отравление уксусной эссенцией.

«В настоящее время государственный инспектор труда Пермского края выясняет причины и обстоятельства несчастного случая. По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры административного характера и направление материалов в следственные органы», — отметили в ведомстве.