Якутск, , 08:30 — REGNUM С момента введения режима повышенной готовности в Якутске из-за большого количества бездомных собак в городе отловили 366 животных. 84 из них поймали в Автодорожном округе, где стая загрызла женщину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 января в оперативном штабе республики.

Бездомные собаки Марина Каширская © ИА REGNUM

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Ежедневно отловом собак занимаются десять или более бригад, рассказал начальник Управления ГО и ЧС Николай Егоров. Заявки от горожан на отлов принимает чат-бот. Быстрее всего он реагирует на информацию о том, что животные агрессивны.

Между тем в соцсетях якутяне жалуются на плохую работу чат-бота. Заявки некоторых горожан он игнорирует, и собаки, которых просили отловить ещё до Нового года, до сих пор бегают по улицам.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог и журналист Виталий Обедин отметил, что собаки продолжают бегать по городу стаями. От населения поступает больше 1000 заявок в день, а выездов в 10 раз меньше, и большая часть безрезультатна. Эксперт считает процедуру передачи информации от населения к группам реагирования затянутой, а сам процесс отлова неэффективным.